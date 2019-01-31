Суд арестовал отца сенатора Арашукова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца отца сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова – Рауля Арашукова. В СИЗО злоумышленник проведет до 30 марта.

На заседании он не признал свою вину. Арашуков-старший заявил, что никогда не был преступником и то, что рассказал следователь, он слышит в первый раз.

Защитник Рауля Арашукова заявил на суде, что не видит оснований для ареста своего подзащитного. Адвокат призвал рассмотреть домашний арест.

Также суд заключил под стражу еще четырех фигурантов дела – руководителей газовой отрасли по Северо-Кавказскому федеральному округу Руслана Арашукова, Гузера Хашукаева, Николая Романова и Игоря Травинова. Следствие установило, что все они являются родственниками или знакомыми Рауля Арашукова.

Все пятеро, в зависимости от роли каждого, подозреваются в участии или организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.

Также следователь заявил о задержании новых фигурантов по делу Арашуковых. Ранее сообщалось, что один из фигурантов дела Арашуковых скрылся от следствия и арестован заочно.

Рауль Арашуков и его сын Рауф Арашуков были задержаны 30 января. 32-летнего сенатора задержали в зале заседаний Совфеда после лишения его неприкосновенности. Рауфа Арашукова подозревают в причастности к убийствам зампреда молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, которые произошли в 2010 году.

Ему предъявили обвинение по трем уголовным статьям: участие в преступном сообществе, убийство и давление на свидетеля. 30 января Басманный суд арестовал сенатора на два месяца. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Ходатайство о закрытом процессе заявила защита обвиняемого, так как в ходе судебного заседания будут зачитываться материалы дела, касающиеся семьи, а также личные данные.