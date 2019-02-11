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11 февраля, 16:16

Суд признал законным арест отца сенатора Арашукова

суды

11 февраля, 16:16

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Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Мосгорсуд в понедельник, 11 февраля, признал законным арест Рауля Арашукова по делу о хищениях у корпорации "Газпром". Решение Басманного суда оставили без изменений.

Сторона защиты указала, что следователи не представили достаточные основания для заключения подозреваемого под стражу.

"Человек добросовестно трудился и не совершал тех деяний, которые ему приписывает следствие. Суд должен обратить внимание на то, что Арашуков готов объясниться или оправдаться, если такое подозрение действительно есть", – заявил во время заседания адвокат Владимир Постанюк, передает Агентство "Москва".

Он также добавил, что Арашукову до сих пор не предъявили обвинение, он не знает, в чем конкретно подозревается.

С речью выступил и сам подозреваемый. Он указал, что готов объяснить следователю обстоятельства случившегося. "Я не понимаю, откуда взялась такая сумма, они мне предъявляют 31 миллиард рублей", – сказал Арашуков и попросил суд отпустить его под залог либо под домашний арест. "Пусть ко мне придет следователь – я отвечу ему на любые вопросы, я готов дать пояснения по всему", – заявил подозреваемый.

Он также отметил, что заранее знал о предстоящем задержании. Информация к нему поступила за несколько дней до проведения операции, он не стал использовать возможность скрыться, так как уверен в своей невиновности.

Сторона следствия, свою очередь, указала, что Арашуков на свободе сможет оказать давление на свидетелей. Прокурор позицию следователя поддержала в полном объеме.

"Московский патруль": Арашуков пожаловался на условия содержания в СИЗО

Рауля Арашукова задержали 30 января. По данным следствия, он причастен к хищению природного газа "Газпрома". В этот же день в зале заседаний Совета Федерации задержали его сына Рауфа Арашукова. Ему предъявили обвинения в организации двух заказных убийств, избиении свидетеля одного из этих убийств и участии в схеме хищения природного газа.

Также в числе подозреваемых – руководители газовой отрасли по Северо-Кавказскому федеральному округу Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Алан Кятов и Игорь Травинов. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК России, статьи 210 УК России ("Мошенничество"; "Создание и участие в преступном сообществе"). В ходе следственных действий ФСБ, СК и МВД провели более 40 обысков в 11 российских городах. При обысках у родственников Арашуковых были изъяты наличные, а также сабли, кинжалы и золотые слитки.

Также ранее сообщалось, что квартира в Петроградском районе Санкт-Петербурга, интерьер которой совпадает с обстановкой квартиры, показанной во время обысков по делу сенатора Рауфа Арашукова, выставлена на продажу за 99 миллионов рублей.

суды

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