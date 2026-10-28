Путин заявил, что российский бизнес не занимается хищничеством в Африке

Фото: фотохост-агентство саммита и форума "Россия – Африка"/Сергей Бобылев

Российский бизнес не занимается хищничеством и неоколониальной эксплуатацией природных и людских ресурсов в Африке. Об этом Владимир Путин заявил на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка".

По его словам, бизнес, напротив, работает над развитием континента, наращивая переработку сырья на месте. Благодаря этому создаются новые рабочие места, а налоги поступают во все уровни бюджетной системы стран Африки. Кроме того, инвестиции сопровождаются проектами в здравоохранении, образовании и охране окружающей среды, полезными для местного населения.

При этом Путин отметил, что российский бизнес придерживается социально ответственного подхода не только в горнорудной сфере, но и в любых других отраслях.

Отдельно президент остановился на водных ресурсах. Россия, по его словам, готова делиться с африканскими партнерами технологиями ответственного водопользования.

Речь идет о мелиорации, проектировании и строительстве оросительных каналов и гидроузлов, цифровом управлении водными объектами, а также мониторинге за ирригационной сетью и зонами потерь.

Третий саммит "Россия – Африка" проходит в Москве 28–29 октября. Участие в нем подтвердили 48 из 54 африканских стран, 22 из них представлены на уровне глав государств.

Официальная программа стартовала 28-го числа. В ходе пленарной сессии форума российский лидер выразил надежду на то, что гостям из Африки понравится в Москве, а также поблагодарил их за принятие приглашения.