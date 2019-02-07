Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:51

Мосгорсуд оставил под стражей сенатора Арашукова

суды

12:51

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы защиты обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса РФ члена Совета Федерации Рауфа Арашукова на арест до 30 марта, передает Агентство "Москва".

"Апелляционные жалобы оставить без удовлетворения", – огласила решение судья Марина Селина.

Рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов началось в 10:00 7 февраля. Подозреваемый ранее был арестован до 30 марта.

Во время заседания суда он заявил, что знал о готовящемся задержании и не попытался скрыться. Сама ситуация с его арестом носит "заказной характер", уверен сенатор. По его словам, он просто позволил провести спецоперацию.

Накануне, 6 февраля, Следственный комитет объявил в розыск двух подозреваемых по этому уголовному делу. Устанавливается местонахождение исполняющего обязанности главы "Буденновскгазпромбытсервиса" Уали Евгамукова и исполнительного директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Невинномысске Умара Калмыкова.

На прошлой неделе в петербургском офисе "Газпрома" был задержан советник главы компании "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков. По данным следствия, он основал организованную преступную группировку и участвовал в хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома".

В тот же день, 30 января, на заседании Совета Федерации задержали его сына – 32-летнего сенатора Рауфа Арашукова. Ему были предъявлены обвинения в организации двух заказных убийств, в избиении свидетеля одного из этих убийств и в причастности к хищению газа.

Кроме того, арестованы еще несколько фигурантов дела – родственники и друзья Арашуковых: Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травинов. Все они, в зависимости от роли каждого, подозреваются в участии или организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.

В рамках расследования проводились обыски. У семьи Арашуковых изъяли наличные деньги, сабли, кинжалы, коллекционное оружие, золотые слитки. После этого стало известно, что квартира в Петроградском районе Санкт-Петербурга, интерьер которой полностью совпадает с обстановкой квартиры Рауфа Арашукова, выставлена на продажу. Объявление было опубликовано на сайте агентства элитной недвижимости Engel & Völkers Санкт-Петербург. Цена апартаментов обозначена в размере 99 миллионов рублей.

суды

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика