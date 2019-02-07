Мосгорсуд оставил под стражей сенатора Арашукова

Во время заседания суда он заявил, что знал о готовящемся задержании и не попытался скрыться. Сама ситуация с его арестом носит "заказной характер", уверен сенатор. По его словам, он просто позволил провести спецоперацию.
Накануне, 6 февраля, Следственный комитет объявил в розыск двух подозреваемых по этому уголовному делу. Устанавливается местонахождение исполняющего обязанности главы "Буденновскгазпромбытсервиса" Уали Евгамукова и исполнительного директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Невинномысске Умара Калмыкова.
На прошлой неделе в петербургском офисе "Газпрома" был задержан советник главы компании "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков. По данным следствия, он основал организованную преступную группировку и участвовал в хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома".
В тот же день, 30 января, на заседании Совета Федерации задержали его сына – 32-летнего сенатора Рауфа Арашукова. Ему были предъявлены обвинения в организации двух заказных убийств, в избиении свидетеля одного из этих убийств и в причастности к хищению газа.
Кроме того, арестованы еще несколько фигурантов дела – родственники и друзья Арашуковых: Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травинов. Все они, в зависимости от роли каждого, подозреваются в участии или организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.
В рамках расследования проводились обыски. У семьи Арашуковых изъяли наличные деньги, сабли, кинжалы, коллекционное оружие, золотые слитки. После этого стало известно, что квартира в Петроградском районе Санкт-Петербурга, интерьер которой полностью совпадает с обстановкой квартиры Рауфа Арашукова, выставлена на продажу. Объявление было опубликовано на сайте агентства элитной недвижимости Engel & Völkers Санкт-Петербург. Цена апартаментов обозначена в размере 99 миллионов рублей.
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