Мосгорсуд оставил под стражей сенатора Арашукова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы защиты обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса РФ члена Совета Федерации Рауфа Арашукова на арест до 30 марта, передает Агентство "Москва".

"Апелляционные жалобы оставить без удовлетворения", – огласила решение судья Марина Селина.

Рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов началось в 10:00 7 февраля. Подозреваемый ранее был арестован до 30 марта.

Во время заседания суда он заявил, что знал о готовящемся задержании и не попытался скрыться. Сама ситуация с его арестом носит "заказной характер", уверен сенатор. По его словам, он просто позволил провести спецоперацию.

Накануне, 6 февраля, Следственный комитет объявил в розыск двух подозреваемых по этому уголовному делу. Устанавливается местонахождение исполняющего обязанности главы "Буденновскгазпромбытсервиса" Уали Евгамукова и исполнительного директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Невинномысске Умара Калмыкова.

На прошлой неделе в петербургском офисе "Газпрома" был задержан советник главы компании "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков. По данным следствия, он основал организованную преступную группировку и участвовал в хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома".

В тот же день, 30 января, на заседании Совета Федерации задержали его сына – 32-летнего сенатора Рауфа Арашукова. Ему были предъявлены обвинения в организации двух заказных убийств, в избиении свидетеля одного из этих убийств и в причастности к хищению газа.

Кроме того, арестованы еще несколько фигурантов дела – родственники и друзья Арашуковых: Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травинов. Все они, в зависимости от роли каждого, подозреваются в участии или организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.

В рамках расследования проводились обыски. У семьи Арашуковых изъяли наличные деньги, сабли, кинжалы, коллекционное оружие, золотые слитки. После этого стало известно, что квартира в Петроградском районе Санкт-Петербурга, интерьер которой полностью совпадает с обстановкой квартиры Рауфа Арашукова, выставлена на продажу. Объявление было опубликовано на сайте агентства элитной недвижимости Engel & Völkers Санкт-Петербург. Цена апартаментов обозначена в размере 99 миллионов рублей.