Арашуков заявил, что заранее знал о подготовке задержания

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Рауф Арашуков во время заседания Мосгорсуда заявил, что знал о готовящемся задержании и не попытался скрыться.

"Все это носит заказной характер. Я все знал, но не попытался скрыться, позволив им провести свою спецоперацию. И я уверен, что у нас самая лучшая страна, самая демократичная", – заявил сенатор от Карачаево-Черкесии, отвечая на заявления следователя о том, что он может скрыться.

В Мосгорсуде сегодня рассматривается жалоба адвокатов на арест сенатора. Сам Арашуков участвует в заседании по видеосвязи из СИЗО "Лефортово". Заседание проходит в открытом режиме.

Обвиняемый пожаловался на несоответствующие, по его мнению, условия содержания в СИЗО. По его словам, он содержится в двухместной камере с осужденным на 18 лет за терроризм.

"Мне не передали еду и вещи. Я оказался в камере с осужденным на 18 лет террористом. Я – действующий сенатор. Как такое возможно? Я трое суток уже не сплю ", – цитирует его Агентство "Москва" Арашукова.

Ранее Арашукова возмутило меню в СИЗО. Он заявил, что есть такое не намерен и будет ждать, пока родственники принесут ему продукты.

Предыдущее заседание, которое проходило в Басманном суде, было за закрытыми дверями. Теперь сторона защиты отозвала ходатайство о закрытых заседаниях, так как "отпали соответствующее обстоятельства".

Мосгорсуд рассмотрит жалобу адвокатов Арашукова на его арест

Рауфа Арашукова задержали 30 января в зале заседаний Совета Федерации. Ему предъявили обвинения в организации двух заказных убийств, избиении свидетеля одного из этих убийств и участии в схеме хищения природного газа. В этот же день задержали его отца – Рауля Арашукова. По данным следствия, он причастен к хищению природного газа "Газпрома" на 30 миллиардов рублей.

Также в числе подозреваемых – руководители газовой отрасли по Северо-Кавказскому федеральному округу Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Алан Кятов и Игорь Травинов. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК России, статьи 210 УК России ("Мошенничество"; "Создание и участие в преступном сообществе"). В ходе следственных действий ФСБ, СК и МВД провели более 40 обысков в 11 российских городах. При обысках у родственников Арашуковых были изъяты наличные, а также сабли, кинжалы и золотые слитки.

Также ранее сообщалось, что квартира в Петроградском районе Санкт-Петербурга, интерьер которой совпадает с обстановкой квартиры, показанной во время обысков по делу сенатора Рауфа Арашукова, выставлена на продажу за 99 миллионов рублей.