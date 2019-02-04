Суд проверит законность ареста сенатора Арашукова

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Законность ареста члена Совфеда Рауфа Арашукова, которого обвиняют по трем статьям УК РФ, проверит Московский городской суд, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

"Рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов, представляющих интересы Арашукова, назначено на 10:00 7 февраля в Мосгорсуде", – приводит слова Царевой Агентство "Москва".

Ранее сенатора арестовали до 30 марта текущего года.

Арашукова задержали 30 января в зале заседаний Совфеда. Его обвиняют в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийствах.

Также под стражу заключены отец Рауфа Арашукова Рауль, Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травинов. Все они, в зависимости от роли каждого, подозреваются в участии или организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.

Ранее стало известно, что исполнительный директор АО "Ессентукигоргаз" Алан Кятов сам явился в ФСБ по Карачаево-Черкесии, чтобы разобраться, в чем его могут обвинить. Судья удовлетворила ходатайство следствия и арестовала Кятова до 31 марта.