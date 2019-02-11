Сенатор Арашуков пожаловался на отсутствие горячей воды в камере

Арестованные сенатор Рауф Арашуков и его отец – советник генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков – переведены из карантина в двухместные камеры. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова.
Мельников и другие члены ОНК посетили Арашуковых в СИЗО 11 февраля. Рауф Арашуков пожаловался им на отсутствие горячей воды в двухместных камерах.
Также оба подсудимых обеспокоены, что их до сих пор не смогли посетить адвокаты. Рауль Арашуков заявил, что адвокат должен передать ему медицинские документы для медчасти.
"Со своей стороны мы дали рекомендацию руководству СИЗО перевести кого-то из них в другую камеру, так как согласно федеральному закону, обвиняемые в терроризме должны содержаться раздельно от обвиняемых по другим категориям преступлений", – добавил секретарь ОНК.
Арашуков-старший также содержится в двухместной камере с обвиняемым в краже и организации преступного сообщества.
Ранее сообщалось, что Рауль Арашуков, которого подозревают в хищении газа на сумму более 30 миллиардов рублей и создании организованного преступного сообщества, заявил, что "сам не знает, за что сидит".
11 февраля Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Арашукова на арест и признал его законным.
В конце января сенатора Рауфа Арашукова лишили неприкосновенности и задержали в здании Совета Федерации. Ему предъявили обвинение по трем статьям УК РФ. Его арестовали до 30 марта.
Суд также арестовал его отца Рауля Арашукова. По данным следствия, он причастен к хищениям природного газа у ПАО "Газпром". В течение 9 лет он занимал должность генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь", затем стал советником гендиректора ОАО "Газпром межрегионгаз".
Также по этому уголовному делу были арестованы еще несколько человек.
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