Названа сумма, заплаченная Арашуковым за два убийства

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Сенатор Рауф Арашуков заплатил за два заказных убийства 1,5 миллиона рублей, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Арашукова считают причастным к убийствам зампреда молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и соверника Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, произошедшим в 2010 году.

Источник агентства уточнил, что летом прошлого года следователи допросили Рустама Косергенова, выступившего посредником между исполнителями и заказчиком убийства Шебхузова. По словам подозреваемого, Арашуков заплатил 500 тысяч рублей.

Другой обвиняемый Расул Аджиев рассказал, что получил от шурина сенатора Руслана Агоева один миллион рублей за убийство Жукова.

Арашукова задержали 30 января во время заседания Совета Федерации. Помимо убийств, сенатора подозревают в участии в схеме хищения природного газа. В тот же день он был помещен под стражу до 30 марта.

Также по делу Арашукова проходят еще семь человек – его родственники и знакомые, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.

Ранее Валентина Матвиенко заявила, что после ареста представителя Карачаево-Черкесии в Совфеде не осталось сенаторов с сомнительным прошлым. Она также указала, что задержание Арашукова "выпадает из общей ситуации".