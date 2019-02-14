Названа сумма, заплаченная Арашуковым за два убийства

Сенатор Рауф Арашуков заплатил за два заказных убийства 1,5 миллиона рублей, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
Арашукова считают причастным к убийствам зампреда молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и соверника Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, произошедшим в 2010 году.
Источник агентства уточнил, что летом прошлого года следователи допросили Рустама Косергенова, выступившего посредником между исполнителями и заказчиком убийства Шебхузова. По словам подозреваемого, Арашуков заплатил 500 тысяч рублей.
Другой обвиняемый Расул Аджиев рассказал, что получил от шурина сенатора Руслана Агоева один миллион рублей за убийство Жукова.
Арашукова задержали 30 января во время заседания Совета Федерации. Помимо убийств, сенатора подозревают в участии в схеме хищения природного газа. В тот же день он был помещен под стражу до 30 марта.
Также по делу Арашукова проходят еще семь человек – его родственники и знакомые, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
Ранее Валентина Матвиенко заявила, что после ареста представителя Карачаево-Черкесии в Совфеде не осталось сенаторов с сомнительным прошлым. Она также указала, что задержание Арашукова "выпадает из общей ситуации".
"Московский патруль": Арашуков пожаловался на условия содержания в СИЗО
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.