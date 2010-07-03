Экс-губернатор Хабаровского края задержан в Москве

Фото: magadanmedia.ru

Экс-губернатора Хабаровского края, бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева задержали в Москве, сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, академику РАН может быть предъявлено обвинение в превышении полномочий и хищении. Сейчас с Ишаевым проводятся следственные действия. По другой информации, в отношении бывшего полпреда еще не оформили протокол в порядке статьи "Основания задержания подозреваемого" Уголовно-процессуального кодекса.

Как сообщает ТАСС, правоохранители проводят обыски в офисах членов семьи Ишаева. Также проходят обыски в здании правительства Хабаровского края.

Источники в СМИ сообщают, что задержание Ишаева связано с уголовным делом о махинациях в лесной отрасли в особо крупных размерах.

Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 годы. В апреле 2009 года его назначили полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), а позже – министром по развитию Дальнего Востока.

В 2013 году он оставил эти посты и по 2018 год работал советником "Роснефти" по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента.

В 1999 году Ишаев стал доктором экономических наук, в 2001 – профессором, а в 2008 – академиком РАН. С 2003 года он входит в партию "Единая Россия".