Экс-губернатор Хабаровского края задержан в Москве

Экс-губернатора Хабаровского края, бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева задержали в Москве, сообщает РИА Новости.
По данным СМИ, академику РАН может быть предъявлено обвинение в превышении полномочий и хищении. Сейчас с Ишаевым проводятся следственные действия. По другой информации, в отношении бывшего полпреда еще не оформили протокол в порядке статьи "Основания задержания подозреваемого" Уголовно-процессуального кодекса.
Как сообщает ТАСС, правоохранители проводят обыски в офисах членов семьи Ишаева. Также проходят обыски в здании правительства Хабаровского края.
Источники в СМИ сообщают, что задержание Ишаева связано с уголовным делом о махинациях в лесной отрасли в особо крупных размерах.
Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 годы. В апреле 2009 года его назначили полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), а позже – министром по развитию Дальнего Востока.
В 2013 году он оставил эти посты и по 2018 год работал советником "Роснефти" по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента.
В 1999 году Ишаев стал доктором экономических наук, в 2001 – профессором, а в 2008 – академиком РАН. С 2003 года он входит в партию "Единая Россия".
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