Почему Руслан Горринг лишился должности замглавы Росгеологии

Первый заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг был уволен после того, как в Сети появился ролик, на котором запечатлено достаточно вызывающее поведение топ-менеджера. В связи со сложившейся ситуацией в самом холдинге могут пройти проверки финансово-хозяйственной деятельности. Портал Москва 24 разбирался, почему Росгеология оказалась в центре скандала.

Скриншот видео

Неэтичное поведение

В понедельник в соцсетях "разошелся" ролик, на котором видно, как Горринг во время игры в компьютер употребляет крепкие выражения практически после каждого слова и угрожает своим сетевым оппонентам физической расправой. Кроме того, на видео попал разговор топ-менеджера со своей подчиненной по видеосвязи, где он в оскорбительных выражениях призывает ее "стучать" на коллег. Также из слов замглавы Росгеологии становится понятно, что он якобы имел интимную связь с подчиненными.

"Существует этика госслужащего. Безусловно, все, что было показано в этом ролике, нарушает все возможные нормы этического поведения для чиновников высокого уровня. Хотя Росгеология – государственная компания, эти правила тоже к ней относятся", – прокомментировал порталу Москва 24 ситуацию председатель Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

По его словам, играть в игры во внерабочее время имеет право любой человек. Но делать это в присутствии подчиненных, попутно выдавая партнерам по сетевой игре служебную информацию, – уже "ни в какие ворота не лезет". "Он делает это ради бахвальства, что нарушает все этические нормы, соответствующие занимаемой им должности", – подчеркнул собеседник портала.

Реакция сверху

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

После публикации в интернете вызвавшего резонанс видео глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин распорядился уволить топ-менеджера. Он также поручил провести в Росгеологии проверку финансово-хозяйственной деятельности.

При этом в самом холдинге заявили, что 28 января в компании уже проводилась внутренняя проверка в связи с распространением скандального ролика. В Росгеологии подчеркнули, что информация о сексуальных домогательствах Горринга к подчиненным и превышении им должностных полномочий "не подтвердилась". Однако корпорация все равно расторгла контракт с топ-менеджером.

"Не было выявлено реализации сказанного (Горрингом. – Прим. ред.). Есть понимание, что это можно обозвать некой бравадой – неправильной, безусловно. Поскольку это был представитель высшего звена холдинга, было принято решение что это неподобающее поведение даже в домашних условиях. Именно поэтому было принято решение расторгнуть с ним договорные отношения", – сообщил телеканалу Москва 24 официальный представитель Росгеологии Антон Сергеев.

Кроме того, в пресс-службе корпорации отметили, что ее гендиректор Роман Панов напрямую не подчиняется главе Минприроды. Соответственно, Кобылкин не может увольнять сотрудников холдинга. Сергеев также добавил, что корпорация пока не получала уведомлений о подготовке каких бы то ни было проверок.

Вопрос о неудобной ситуации с топ-менеджером прозвучал и во время общения пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова с журналистами. По его словам, в Кремле еще не успели ознакомиться с видеороликом.

Сам Горринг рассказал, что, несмотря на громкое увольнение, его уже пригласили на работу за рубежом.

Что известно о Горринге

Фото: Росгеология

В настоящий момент страница Горринга на сайте Росгеологии заблокирована, однако можно открыть ее сохраненную копию. Согласно указанным здесь данным, Горринг родился 30 августа 1978 года. В 1995 году окончил Московское Суворовское военное училище, в 2000 – Военный университет Министерства обороны. До 2011 служил в Вооруженных силах. А после армии увлекся геологией, работал на руководящих должностях в зарубежных горнодобывающих компаниях и инвестиционных фондах. В Росгеологию пришел в 2015 году.

Вместе с тем в ряде СМИ появилась информация о том, что раньше у Горринга была другая фамилия. Якобы до 2012 года в паспорте он значился Ганижевым, а некого Руслана Ганижева задерживали сотрудники подмосковного МВД за посредничество при получении взятки. Официального подтверждения эта информация пока не получила.

Мария Шустрова