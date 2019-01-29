Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:25

Озвученные Горрингом в Сети данные не подтвердились – Росгеология

происшествия

13:25

Поделиться в социальных сетях:

Снимок с видео

Данные о сексуальных домогательствах и превышении должностных полномочий, озвученные в скандальном видео первым заместителем гендиректора Росгеологии Русланом Горрингом, не подтвердились. Об этом сообщили ТАСС в Росгеологии.

"В течение 28 января внутри холдинга проводилась проверка появившихся в СМИ фактов на видео", – сказано в сообщении. В частности, проверяли информацию о лицах, упомянутых во время записи. "В рамках проверки озвученное не подтвердилось", – подытожили в Росгеологии.

Ранее сообщалось, что после появления в Сети видеоролика Руслан Горринг был уволен, а главе холдинга Роману Панову объявили выговор. После увольнения Горринг также лишился должностей в "дочках" компании, включая "Зарубежгеологию" и "РГ-Экология".

На скандальном видео Горринг общается с подчиненной по видеосвязи, не скупясь на оскорбления и нецензурные слова. Он также поощряет девушку "стучать" на коллег. Кроме того, из разговора следует, что Горринг имел интимную связь со своими подчиненными.

Замглавы Росгеологии Горринга уволили из-за скандального видео

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика