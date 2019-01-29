Озвученные Горрингом в Сети данные не подтвердились – Росгеология

Снимок с видео

Данные о сексуальных домогательствах и превышении должностных полномочий, озвученные в скандальном видео первым заместителем гендиректора Росгеологии Русланом Горрингом, не подтвердились. Об этом сообщили ТАСС в Росгеологии.

"В течение 28 января внутри холдинга проводилась проверка появившихся в СМИ фактов на видео", – сказано в сообщении. В частности, проверяли информацию о лицах, упомянутых во время записи. "В рамках проверки озвученное не подтвердилось", – подытожили в Росгеологии.

Ранее сообщалось, что после появления в Сети видеоролика Руслан Горринг был уволен, а главе холдинга Роману Панову объявили выговор. После увольнения Горринг также лишился должностей в "дочках" компании, включая "Зарубежгеологию" и "РГ-Экология".

На скандальном видео Горринг общается с подчиненной по видеосвязи, не скупясь на оскорбления и нецензурные слова. Он также поощряет девушку "стучать" на коллег. Кроме того, из разговора следует, что Горринг имел интимную связь со своими подчиненными.