Замглавы Росгеологии уволили после скандала

Кадр из видео

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин уволил первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга после публикации в интернете скандального видео, на котором он грубо общается со своей подчиненной. Главе Росгеологии Роману Панову объявлен выговор. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минприроды сообщает ТАСС.

На видео Горринг разговаривает со своей подчиненной по видеосвязи, используя нецензурную лексику и оскорбления. Кроме того, он призывает ее "стучать" на коллег. Также из слов Горринга становится понятно, что он имел интимную связь с подчиненными.

В Минприроды допускают, что проведут проверку всего топ-менеджмента Росгеологии.

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