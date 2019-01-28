Отправившую саратовских учителей убирать снег чиновницу уволили

Начальник отдела образования администрации Октябрьского района Саратова осталась без работы. Именно она отправила учителей местной школы №95 убирать снег в мороз. передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Кроме того, непосредственный руководитель чиновницы и директор образовательного учреждения получили выговоры.

Служебная проверка показала, что руководство школы и сотрудники районной администрации приняли самостоятельные решения, которые привели к непониманию. Например, они не учли погодные условия и объемы работ.

"Ставить невыполнимую цель и требовать от своих подчиненный невозможного – корень подобных казусов", – сказал мэр Саратова Михаил Исаев.

Случившееся, по его словам, должно стать уроком для директоров и чиновников. И те, и другие, как отметил Исаев, поручают исполнение своих обязанностей третьим лицам, вместо тщательной проработки вопроса.

С начала зимы в Саратове выпало свыше трехмесячной нормы осадков. Устранить последствия снегопада планировалось до конца января, однако этому помешало выпадение новых осадков. Занятия в школах в 25 и 26 числа отменялись из-за метели и мороза.

Ранее стало известно, что учителя школы №95 в период отмены уроков убирали снег вместе с дворниками. На морозе педагоги провели не более часа. Тогда глава города заявил, что разберется и накажет виновных.

