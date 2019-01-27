Мэрия Саратова прокомментировала уборку снега учителями в мороз

Фото: vk.com/Саратов

В мэрии Саратова прокомментировали информацию об учителях, которых вывели на уборку снега в мороз. Там уточнили, что работы проводились в рамках субботника, передает сайт "Комсомольской правды".

Хотя занятия в школах отменили, преподавателям пришлось выйти, так как для них это рабочие дни. 24 января шел сильный снег, а дворники не могли справиться с последствиями своими силами.

Было принято решение, что в школе № 95 территорию будут расчищать учителя. В мэрии заверили, что общая продолжительность работ не превысила час. Тем не менее по данному факту пройдет служебная проверка.

С начала зимы в Саратове выпало более трехмесячной нормы осадков. Устранить последствия снегопада, который обрушился на город в декабре – начале января, планировалось до конца января, но снег в городе продолжается.