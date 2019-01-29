Замглавы Росгеологии уволили со всех должностей в структурах холдинга

Увольнение первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга ведет к освобождению его от должностей во всех структурах холдинга. Об этом сообщил РИА Новости представитель Росгеологии. По словам собеседника агентства, это "означает его полное увольнение со всех дочерних обществ".
Таким образом, Горринг лишится должностей в "дочках" компании, включая "Зарубежгеологию" и "РГ-Экология", гендиректором которых он работал.
Ранее Минприроды РФ сообщило об увольнении Горринга после скандального видео с его участием. На записи, которая появилась в Сети, чиновник грубо разговаривает с подчиненной, используя нецензурную лексику и оскорбления. После этого инцидента главе Росгеологии Роману Панову объявили выговор.
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