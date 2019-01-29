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13:23

В Кремле не успели посмотреть ролик с бывшим чиновником Росгеологии

происшествия власть

13:23

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Скриншот с видео

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не успели ознакомиться с видеороликом, из-за которого уволили заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга.

"Пока на это не было времени", – передает слова Пескова ТАСС.

Первый заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг был уволен 29 января решением министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина после публикации в интернете видео с его участием. На нем Горринг разговаривает со своей подчиненной по видеосвязи, обильно используя нецензурную лексику и оскорбления, и призывает ее "стучать" на коллег. Также из слов Горринга становится понятно, что он имел интимную связь с подчиненными. В Минприроды допустили, что после инцидента пройдет проверка всего топ-менеджмента Росгеологии.

Горринг не сможет занимать должности во всех структурах Росгеологии, в том числе в "дочках" компании, включая "Зарубежгеологию" и "РГ-Экология". По данным СМИ, раньше он носил фамилию Ганижев.

Горринг родился в 1978 году, окончил Московское суворовское военное училище и Военный университет Минобороны. С 2011 года занимал руководящие должности в зарубежных горнодобывающих компаниях и инвестиционных фондах. В 2015 году занял пост первого заместителя гендиректора Росгеологии, в октябре 2018 года – первого заместителя главы "Росгеологии". Горринг отвечал за блок развития и коммерческой деятельности.

Замглавы Росгеологии уволили со всех должностей в структурах холдинга

происшествия власть

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