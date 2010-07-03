Главу Росгеологии Романа Панова уволили

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Директивой правительства глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку. Об этом ТАСС сообщила замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко.

Она пояснила, что поступила директива правительства. Росимущество выпустило соответствующее распоряжение. Все было сделано в рамках, установленных законом, подчеркнула Тарасенко.

Сообщается, что по состоянию на вечер 21 марта в Росгеологии, а также в Минприроды не знали о существовании документа.

Росгеология – многопрофильный геологический холдинг, созданный в 2011 году. Центр предоставляет полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой.