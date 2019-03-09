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16:50 (обновлено 09.03.2019 20:32)

Суд арестовал бывшего первого заместителя главы Росгеологии Горринга

суды

16:50

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Домодедовский городской суд Московской области арестовал на 2 месяца бывшего первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга.

"Избрать в отношении обвиняемого Горринга меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 мая", – огласил постановление судья, передает ТАСС.

Как рассказала представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, по данным следствия, в 2011 году Руслан Ганижев (Горринг) получил от предпринимателя денежные средства в размере более 5 миллионов рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Московской области.

Адвокат Горринга Роман Шатиков заявил, что арест бывшего первого замглавы Росгеологии по делу об особо крупном мошенничестве будет обжалован.

Топ-менеджера задержали в аэропорту Внуково. По данным полиции, Горринг узнал, что против него завели уголовное дело и попытался покинуть столицу, вылетев в Сочи, но не успел.

В конце января этого года Росгеология оказалась в центре скандала из-за бывшего чиновника: в Сети появился видеоролик, где Горринг общался с пользователями онлайн-игры, обильно используя ненормативную лексику и рассказывая о своих неделовых отношениях с сотрудницами. Позднее его уволили.

суды

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