Задержан бывший первый замглавы Росгеологии Руслан Горринг

Бывший первый замглавы Росгеологии Руслан Горринг задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас его везут на допрос к следователю, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ Следственного комитета по Московской области.

В конце января Горринг оказался в центре скандала из-за видеоролика, на котором он, прибегая к ненормативной лексике, общается с пользователями онлайн-игры.

Также на видео он отчитывает одну из сотрудниц за то, что та якобы мало доносила на других, и намекал на неделовые отношения с сотрудницами компании.

После публикации видео Горринга уволили, а генеральный директор холдинга Роман Панов получил выговор. Минприроды пообещало провести проверку всей финансово-хозяйственной деятельности холдинга.