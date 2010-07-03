Арашукова временно отстранили от должности сенатора

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Басманный суд Москвы временно отстранил 32-летнего Рауфа Арашукова, обвиняемого по трем уголовным статьям, от должности сенатора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

"Суд постановил временно отстранить обвиняемого от занимаемой должности сенатора", – сказано в сообщении.

По данным источника, постановление суда уже поступило в верхнюю палату парламента.

Под следствием Арашуков оказался в конце января после того, как его задержали во время заседания в Совете Федерации. Вскоре его арестовали на два месяца. Под стражу также был заключен отец Рауфа – Рауль Арашуков. Его подозревают в хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома".

Арашукову-младшему вменяют организацию преступной группировки в Карачаево-Черкесии, убийство двух человек и нанесение тяжкого ущерба здоровью еще одному. Кроме того, у СК есть данные, что он подделал документы, на основании которых стал сенатором от республики.

По версии следствия, отец Арашукова создал преступную группу, которая 17 лет занималась хищением газа. За пять лет в Ставропольском крае похитили газ на 3,2 миллиарда рублей, а в КЧР – на миллиард рублей. В Дагестане с декабря 2007 года по март 2016 года было похищено газа на 1,38 миллиарда рублей.

По уголовному делу также проходят родственники и друзья Арашуковых. Часть из них арестованы, еще несколько находятся в розыске.

