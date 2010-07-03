Арестован еще один фигурант по делу Арашуковых

Басманный суд Москвы заключил под стражу метролога филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Ессентуках Игоря Кайшева, передает ТАСС.
Его подозревают по делу о хищении газа и организации преступного сообщества, главными фигурантами которого являются Рауль Арашуков и его сын – сенатор от КЧР Рауф Арашуков. Кайшев арестован до 6 мая.
Рауфа Арашукова задержали 30 января во время заседания Совета Федерации. Его подозревают в причастности к хищению природного газа и организации двух заказных убийств. Тогда же задержали отца сенатора, по делу проходят также родственники и знакомые Арашуковых.
Следствие полагает, что Арашуков-старший создал преступную группу. С 2002 года она занималась хищением газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкессии. За пять лет в Ставропольском крае похитили газ на 3,2 миллиарда рублей, в Карачаево-Черкесии – на миллиард рублей. В Дагестане с декабря 2007 по март 2016 года было похищено газа на 1,38 миллиарда рублей.
Используя служебное положение, он вовлек в преступную деятельность родственников и знакомых. Арашуков добивался их назначения на высокие посты.
В 2010 году в Черкесске был убит лидер движения "Адыге-Хасэ" Аслан Жуков. Задержанные по этому делу на допросах заявляли, что его заказчиком был Арашуков. Стало известно и о причастности сенатора к убийству советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.
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