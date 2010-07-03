СК подтвердил предъявление обвинения Раулю Арашукову

Отцу сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, советнику главы "Газпром межрегионгаз" Раулю Арашукову официально предъявлены обвинения в хищении газа на 31 миллиард рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Она отметила, что Арашукову инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч.3 ст. 210 УК РФ ("Мошенничество", "Создание преступного сообщества").
По версии следствия, Арашуков-старший создал преступную группу, которая занималась хищением газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкессии. Она действовала с октября 2002 года.
В итоге за пять лет в Ставропольском крае похитили газ на сумму 3,2 миллиарда рублей, в Карачаево-Черкесии – на один миллиард рублей. В Дагестане с декабря 2007 по март 2016 года было похищено газа на 1,38 миллиарда рублей.
Он также вовлек в преступную деятельность родственников и знакомых. Арашуков, используя служебное положения, добивался их назначения на высокопоставленные должности в различных предприятиях газовой отрасли.
Сенатора Рауля Арашукова задержали 30 января во время заседания Совета Федерации. Его подозревают в причастности к хищению природного газа, а также организации двух заказных убийств.
В тот же день был задержан отец сенатора. Также по делу проходят родственники и знакомые Арашуковых, занимавшие высокопоставленные должности в газовых предприятиях Северного Кавказа.
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