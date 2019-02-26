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16:05

Следствие начало проверку руководства СК по КЧР по делу Арашуковых

происшествия

16:05

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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Следователи проводят обыски у руководства следственного управления по КЧР и сотрудников регионального управления МВД в рамках проверки возможной коррупционной связи с фигурантами дела Рауфа Арашукова. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"С целью проверки полученной в ходе расследования информации о возможных коррупционных связях сотрудников правоохранительных органов с участниками преступной организации следствием совместно с ФСБ России и МВД России проведены обыски по местам жительства и в рабочих кабинетах сотрудников правоохранительных органов Республики Дагестан, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики", – сказала она, передает ТАСС.

Ранее стало известно о версии, что сенатор Рауф Арашуков заплатил за два заказных убийства 1,5 миллиона рублей. Его считают причастным к убийствам зампреда молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в 2010 году.

Арашукова задержали 30 января во время заседания Совета Федерации. Его еще подозревают в причастности к хищению природного газа. В тот же день он был помещен под стражу до 30 марта. Также по делу Арашукова проходят еще восемь человек – его высокопоставленные родственники и знакомые из газовых предприятий Северного Кавказа.

Как позже заявила Валентина Матвиенко, после ареста представителя Карачаево-Черкесии в Совфеде не осталось сенаторов с сомнительным прошлым.

происшествия

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