Суд арестовал экс-министра Абызова

Суд арестовал бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Абызов пробудет в СИЗО до 25 мая.
Абызов дал краткие показания по обстоятельствам предъявленного ему обвинения. Свою вину бывший чиновник не признал, его соучастники также отрицают вину.
СК проверят экс-министра на причастность к другим преступлениям. Следствие просило об аресте Абызова и его соучастников. По данным СК, один из фигурантов дела Сергей Ильичев скрылся за границей.
Защита обвиняемого обжалует его арест. Об этом сообщил Агентству "Москва" адвокат Алексей Кирсанов. "Конечно, будем обжаловать", – заявил он.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Михаил Абызов будет содержаться в одном из двух следственных изоляторов федерального подчинения в Москве - или в спецблоке "Матросской Тишины", или в СИЗО "Лефортово".
Живущего в Италии Абызова задержали, когда он приехал в Москву на день рождения одного из бывших коллег.
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что экс-министра поместили в трехместную камеру изолятора временного содержания. Абызов содержится в камере вместе с ранее судимым подозреваемым в краже и с подозреваемым в убийстве.
Мельников отметил, что по закону Абызов не должен содержаться в одной камере с подозреваемыми в насильственных преступлениях, а также с возможными рецидивистами. Члены ОНК, по словам Мельникова, довели это до руководства изолятора.
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, в свою очередь, изучает обстоятельства задержания Абызова.
Каким бизнесом занимался Михаил Абызов
Ранее СК объявил о возбуждении уголовного дела в отношении Абызова, а также Николая Степанова, Максима Русакова, Галины Фрайденберг, Александра Пелипасова и Сергея Ильичева. Допрос бывшего министра состоялся 26 марта.
Михаила Абызова обвиняют по статьям "Создание и участие в преступном сообществе" и "Мошенничество".
По версии СК, Абызов и его сообщники обманули акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", похитив у них четыре миллиарда рублей.
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