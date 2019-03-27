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27 марта, 19:37 (обновлено 27.03.2019 19:58)

Суд арестовал экс-министра Абызова

суды криминал

27 марта, 19:37

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Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Суд арестовал бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Абызов пробудет в СИЗО до 25 мая.

Абызов дал краткие показания по обстоятельствам предъявленного ему обвинения. Свою вину бывший чиновник не признал, его соучастники также отрицают вину.

СК проверят экс-министра на причастность к другим преступлениям. Следствие просило об аресте Абызова и его соучастников. По данным СК, один из фигурантов дела Сергей Ильичев скрылся за границей.

Защита обвиняемого обжалует его арест. Об этом сообщил Агентству "Москва" адвокат Алексей Кирсанов. "Конечно, будем обжаловать", – заявил он.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Михаил Абызов будет содержаться в одном из двух следственных изоляторов федерального подчинения в Москве - или в спецблоке "Матросской Тишины", или в СИЗО "Лефортово".

Живущего в Италии Абызова задержали, когда он приехал в Москву на день рождения одного из бывших коллег.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что экс-министра поместили в трехместную камеру изолятора временного содержания. Абызов содержится в камере вместе с ранее судимым подозреваемым в краже и с подозреваемым в убийстве.

Мельников отметил, что по закону Абызов не должен содержаться в одной камере с подозреваемыми в насильственных преступлениях, а также с возможными рецидивистами. Члены ОНК, по словам Мельникова, довели это до руководства изолятора.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, в свою очередь, изучает обстоятельства задержания Абызова.

Каким бизнесом занимался Михаил Абызов

Ранее СК объявил о возбуждении уголовного дела в отношении Абызова, а также Николая Степанова, Максима Русакова, Галины Фрайденберг, Александра Пелипасова и Сергея Ильичева. Допрос бывшего министра состоялся 26 марта.

Михаила Абызова обвиняют по статьям "Создание и участие в преступном сообществе" и "Мошенничество".

По версии СК, Абызов и его сообщники обманули акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", похитив у них четыре миллиарда рублей.

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суды криминал

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