Следствие просит заключить Абызова и его соучастников под стражу

Следствие ходатайствует об избрании бывшему министру "Открытого правительства" Михаилу Абызову и его соучастникам меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает РИА Новости.

Также Следственный комитет проверят экс-министра на причастность к другим преступлениям. Абызов дал краткие показания по обстоятельствам предъявленного ему обвинения. Свою вину бывший чиновник не признал, его соучастники также отрицают вину. По данным СК, один из фигурантов Сергей Ильичев скрылся за границей.

Михаилу Абызову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. Также следствие возбудило уголовное дело в отношении Николая Степанова, Максима Русакова, Галины Фрайденберг, Александра Пелипасова и Сергея Ильичева.

По версии следствия, Абызов и его сообщники обманули акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", похитив у них четыре миллиарда рублей.

Живущего в Италии Михаила Абызова задержали, когда он приехал в Москву на день рождения одного из бывших коллег. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов изучает обстоятельства задержания бывшего чиновника.