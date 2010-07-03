Бизнес-омбудсмен Борис Титов изучает обстоятельства задержания Абызова

Фото: open.gov.ru

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов изучает обстоятельства задержания экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и хищении четырех миллиардов рублей, сообщает ТАСС.

По его словам, чтобы судить о законности выбора меры пресечения, нужно понимать, проводились ли вменяемые действия Абызовым как предпринимателем, или же как чиновником и руководителем госкомпании.

Живущего в Италии Михаила Абызова обвиняют по статьям "Создание и участие в преступном сообществе" и "Мошенничество". Его задержали, когда он приехал в Москву на день рождения одного из бывших коллег.

СК объявил о возбуждении уголовного дела в отношении Абызова, а также Николая Степанова, Максима Русакова, Галины Фрайденберг, Александра Пелипасова и Сергея Ильичева. Допрос бывшего министра состоялся 26 марта.

По версии СК, Абызов и его сообщники обманули акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", похитив у них четыре миллиарда рублей.