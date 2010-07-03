Абызов делит камеру с вором-рецидивистом и обвиняемым в убийстве

Экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве, поместили в трехместную камеру изолятора временного содержания.

Абызов содержится в камере вместе с ранее судимым подозреваемым в краже и с подозреваемым в убийстве, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"Но на условия содержания он не жалуется, уже позавтракал", – отметил Мельников.

Он отметил, что по закону Абызов не должен содержаться в одной камере с подозреваемыми в насильственных преступлениях, а также с возможными рецидивистами. Члены ОНК, по словам Мельникова, довели это до руководства изолятора.

Живущего в Италии Михаила Абызова задержали, когда он приехал в Москву на день рождения одного из бывших коллег.

СК объявил о возбуждении уголовного дела в отношении Абызова, а также Николая Степанова, Максима Русакова, Галины Фрайденберг, Александра Пелипасова и Сергея Ильичева. Допрос бывшего министра состоялся 26 марта.

По версии следствия, Абызов и его сообщники обманули акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", похитив у них четыре миллиарда рублей.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов изучает обстоятельства задержания Абызова.