Абызов делит камеру с вором-рецидивистом и обвиняемым в убийстве

Экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве, поместили в трехместную камеру изолятора временного содержания.
Абызов содержится в камере вместе с ранее судимым подозреваемым в краже и с подозреваемым в убийстве, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
"Но на условия содержания он не жалуется, уже позавтракал", – отметил Мельников.
Он отметил, что по закону Абызов не должен содержаться в одной камере с подозреваемыми в насильственных преступлениях, а также с возможными рецидивистами. Члены ОНК, по словам Мельникова, довели это до руководства изолятора.
Живущего в Италии Михаила Абызова задержали, когда он приехал в Москву на день рождения одного из бывших коллег.
СК объявил о возбуждении уголовного дела в отношении Абызова, а также Николая Степанова, Максима Русакова, Галины Фрайденберг, Александра Пелипасова и Сергея Ильичева. Допрос бывшего министра состоялся 26 марта.
По версии следствия, Абызов и его сообщники обманули акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", похитив у них четыре миллиарда рублей.
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов изучает обстоятельства задержания Абызова.
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