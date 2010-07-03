Абызов будет содержаться в СИЗО "Лефортово"

Михаил Абызов, арестованный по обвинению в создании преступного сообщества и хищении 4 миллиардов рублей до 25 мая, будет содержаться в московском СИЗО "Лефортово". Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Аснис.
"По словам следователя, Абызов будет находится в СИЗО "Лефортово", – сказал он.
Члены Общественной наблюдательной комиссии намерены в ближайшее время посетить в следственном изоляторе бывшего министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова.
В ближайшие несколько дней будут проверены условия содержания Абызова в СИЗО, сказал "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.
Абызов будет доставлен в один из СИЗО Москвы и помещен в карантинную камеру. Мельников пояснил, что при карантине арестант, как правило, находится в одиночном содержании. Его в обязательном порядке осматривают врачи и общается психолог.
В ОНК заявили, что проконтролируют, чтобы Абызов не оказался в камере с обвиняемыми в насильственных преступлениях или ранее судимыми.
"Не хотелось бы, чтобы получилось как в Изоляторе временного содержания, когда он был помещен в камеру к подозреваемому в убийстве и уже ранее осужденному гражданину. Это нарушает закон. К счастью, СИЗО Москвы крайне редко допускают нарушения в этой части", – сказал Мельников.
Басманный суд Москвы арестовал Абызова до 25 мая. Его обвиняют в хищении 4 миллиардов рублей. Защита подозреваемого просила отпустить его под залог в миллиард рублей. Позднее защита просила поместить бывшего чиновника под домашний арест на даче в Барвихе.
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