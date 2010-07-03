Суд продлил арест Рауфу Арашукову

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Басманный суд Москвы снова продлил арест сенатору Рауфу Арашукову, обвиняемому по трем уголовным статьям. Сенатор пробудет под стражей до 30 июня.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить Р.Арашукову меру пресечения в виде ареста на срок до 30 июня", – огласил решение судья Артур Карпов.

Кроме этого, на тот же срок суд продлил арест двум другим обвиняемым – гендиректору АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслану Арашукову, директору филиала ООО "Газпром Ставрополь" в Ессентуках Алану Кятову.

Следователь мотивировал продление ареста обвиняемым тем, что, находясь на свободе, они могут скрыться от правосудия и оказать давление на свидетелей и иных участников процесса. Кроме того, по делу необходимо провести многочисленные экспертизы и следственные действия.

Арашукова задержали в конце января во время заседания верхней палаты парламента. В тот же день был задержан его отец Рауль Арашуков.

Сенатору вменяют организацию преступной группировки в Карачаево-Черкесии, убийство двух человек и нанесение тяжкого ущерба здоровью еще одному. Следствие также полагает, что он подделал документы, что позволило ему стать сенатором от Карачаево-Черкесии.

Его отца подозревают в создании преступной группировки, которая на протяжении 17 лет занималась хищением природного газа. Ущерб оценивается в более 5,5 миллиарда рублей.

По уголовному делу также проходят родственники и друзья Арашуковых. Часть из них арестованы, еще несколько находятся в розыске.

12 марта Басманный суд временно отстранил 32-летнего Рауфа Арашукова от должности члена Совфеда. Постановление будет действовать до приговора суда или прекращения уголовного преследования. Защита обвиняемого уже обжаловала это решение в Мосгорсуде.