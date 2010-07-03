Суд продлил арест Рауфу Арашукову

Басманный суд Москвы снова продлил арест сенатору Рауфу Арашукову, обвиняемому по трем уголовным статьям. Сенатор пробудет под стражей до 30 июня.
"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить Р.Арашукову меру пресечения в виде ареста на срок до 30 июня", – огласил решение судья Артур Карпов.
Кроме этого, на тот же срок суд продлил арест двум другим обвиняемым – гендиректору АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслану Арашукову, директору филиала ООО "Газпром Ставрополь" в Ессентуках Алану Кятову.
Следователь мотивировал продление ареста обвиняемым тем, что, находясь на свободе, они могут скрыться от правосудия и оказать давление на свидетелей и иных участников процесса. Кроме того, по делу необходимо провести многочисленные экспертизы и следственные действия.
Арашукова задержали в конце января во время заседания верхней палаты парламента. В тот же день был задержан его отец Рауль Арашуков.
Сенатору вменяют организацию преступной группировки в Карачаево-Черкесии, убийство двух человек и нанесение тяжкого ущерба здоровью еще одному. Следствие также полагает, что он подделал документы, что позволило ему стать сенатором от Карачаево-Черкесии.
Его отца подозревают в создании преступной группировки, которая на протяжении 17 лет занималась хищением природного газа. Ущерб оценивается в более 5,5 миллиарда рублей.
По уголовному делу также проходят родственники и друзья Арашуковых. Часть из них арестованы, еще несколько находятся в розыске.
12 марта Басманный суд временно отстранил 32-летнего Рауфа Арашукова от должности члена Совфеда. Постановление будет действовать до приговора суда или прекращения уголовного преследования. Защита обвиняемого уже обжаловала это решение в Мосгорсуде.
Басманный суд временно отстранил от должности сенатора Рауфа Арашукова
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