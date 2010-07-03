Защита Арашукова обжаловала его отстранение от должности сенатора

Защита Рауфа Арашукова, обвиняемого по трем уголовным статьям, обжаловала его временное отстранение от должности члена Совета Федерации. Об этом "Интерфаксу" рассказала адвокат подозреваемого Анна Ставицкая.
Она отметила, что защита просит Мосгорсуд отменить постановление суда и отказать следствию в ходатайстве об его отстранении от должности.
12 марта Басманный суд Москвы временно отстранил от должности члена Совфеда 32-летнего Рауфа Арашукова. Постановление будет действовать до приговора суда или прекращения уголовного преследования.
Рауфа Арашукова задержали в конце января во время заседания верхней палаты парламента. В тот же день был задержан его отец Рауль Арашуков.
Сенатору вменяют организацию преступной группировки в Карачаево-Черкесии, убийство двух человек и нанесение тяжкого ущерба здоровью еще одному. Следствие также полагает, что он подделал документы, что позволило ему стать сенатором от Карачаево-Черкесии.
Его отца подозревают в создании преступной группировки, которая на протяжении 17 лет занималась хищением природного газа. Ущерб оценивается в более 5,5 миллиарда рублей.
По уголовному делу также проходят родственники и друзья Арашуковых. Часть из них арестованы, еще несколько находятся в розыске.
Басманный суд временно отстранил от должности сенатора Рауфа Арашукова
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