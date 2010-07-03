Депутата Госдумы Белоусова просят арестовать за взятку

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Следователи попросили суд Екатеринбурга арестовать депутата Госдумы от "Справедливой России" Вадима Белоусова, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката парламентария Игоря Трунова.

15 марта Белоусова вызвали на допрос, после чего его повезли в суд для избрания меры пресечения. Сейчас на заседании объявили перерыв из-за того, что прокуратура попросила согласовать позицию со своим руководством.

По данным следствия, с мая 2010 года по январь 2014-го челябинский губернатор Михаил Юревич и депутат Белоусов с подельниками получили за оказание общего покровительства от представителей холдинга "Автобан" взятку в размере почти 3,4 миллиарда рублей. Сам депутат вины не признает.

Расследование ведется по статьям "Получение взятки в особо крупном размере", "Дача взятки в особо крупном размере" и "Посредничество во взяточничестве".