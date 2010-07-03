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16:58

Мосгорсуд признал законным арест средств на счетах связанных с Абызовым компаний

суды происшествия

16:58

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Мосгорсуд признал законным арест более 925 миллионов рублей, находящихся на банковских счетах компаний, связанных с обвиняемым в мошенничестве экс-министром по вопросам открытого правительства Михаилом Абызовым. Таким образом, суд отклонил жалобу защиты, передает Агентство "Москва".

Эта сумма – часть арестованных активов Абызова. По оценкам адвокатов бывшего министра, всего арестовано имущество и денежные средства на сумму более 20 миллиардов рублей.

Абызова задержали в марте по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере – хищении четырех миллиардов рублей. В мае срок следствия по делу экс-министра продлили до 25 июля.

Обвинение строится вокруг одной сделки: продажи Абызовым с партнерами ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акций фирм АСС, ПРиС, ПЭСК и РЭМиС.

На прошлой неделе суды арестовали имущество и денежные средства Абызова на общую сумму более 20,629 миллиарда рублей. Суд наложил арест на более чем 118 миллионов акций различных компаний, в том числе АО "Электромагистраль" и АО "Региональные электрические сети", принадлежащие экс-министру. Сам Абызов заявил, что он недоумевает от произвола следственных органов.

Ранее стало известно, что СК проверяет Абызова на причастность к другим преступлениям. Кроме того, устанавливаются и возможные соучастники преступления.

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