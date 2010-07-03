Срок следствия по делу экс-министра Абызова продлен до 25 июля

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Срок предварительного расследования в отношении бывшего министра по вопросам открытого правительства РФ Михаила Абызова продлен до 25 июля, сообщает Агентство "Москва".

23 мая Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении Абызову срока ареста до 25 июля. Об этом попросило следствие.

Михаила Абызова заключили под стражу до 25 мая. По данным следствия, в период с 2011 по 2014 год экс-министр похитил четыре миллиарда рублей у Сибирской энергетической компании и компании "Региональные электрические сети". Украденные средства Абызов вместе с сообщниками вывел за границу, утверждают в СК. Сам бывший министр отрицает вину.

Наряду с экс-министром под стражей находятся и его сообщники. Это бывший гендиректор группы Ru-com Николай Степанов, председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов, заместитель гендиректора Ru-com Максим Русаков, директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг и экс-глава ОАО "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев.

