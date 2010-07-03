Суд оставил под стражей двух фигурантов дела экс-министра Абызова

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Мосгорсуд оставил под арестом замгендиректора ООО "Ру-Ком" Максима Русакова и директора по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галину Фрайденберг, которые являются фигурантами дела экс-министра по вопросам открытого правительства РФ Михаила Абызова, сообщает Агентство "Москва".

Таким образом, постановление Басманного суда оставлено без изменений, а апелляционные жалобы – без удовлетворения. Жалобу на арест самого Абызова Мосгорсуд рассмотрит 12 апреля.

Экс-министра арестовали до 25 мая. Также на этот срок арестованы его предполагаемые соучастники: Русаков, Фрайденберг, председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов, экс-гендиректора группы Ru-com Николай Степанов и экс-глава ОАО "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев.

Как полагает следствие, Абызов с 2011 по 2014 годы с соучастниками обманули акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", похитив около 4 миллиардов рублей, принадлежащих указанным компаниям. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж.

В Следственном комитете заявили, что своими действиями Абызов и другие фигуранты поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны. Экс-министру предъявлено обвинение по статьям "Создание преступного сообщества с использованием служебного положения" и "Мошенничество в особо крупном размере".