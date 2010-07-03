Мосгорсуд проверит законность ареста экс-министра Абызова в апреле

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Мосгорсуд 10 апреля проверит законность ареста бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова. Его обвиняют по делу о хищении 4 миллиардов рублей и создании преступного сообщества с использованием служебного положения.

По словам адвоката Алексея Кирсанова, Абызов чувствует себя хорошо и ни на что не жалуется. "Я был у него в СИЗО, чувствует себя хорошо, жалоб у него нет", – цитирует защитника Агентство "Москва".

В апелляции защита просит освободить Абызова под залог в миллиард рублей или выпустить его под домашний арест.

Бывшего министра задержали в конце марта. Басманный районный суд Москвы санкционировал его арест до 25 мая. Решение обжаловали.

До этого же дня пробудут под арестом другие обвиняемые: замгендиректора ООО "Ру-Ком" Максим Русаков, председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов, директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг, бывший гендиректор группы Ru-com Николай Степанов. Еще один фигурант дела – Сергей Ильичев – находится за границей.

По информации следствия, Абызов с апреля 2011 по ноябрь 2014 года создал и возглавил преступное сообщество. В этот период он был бенефициарным владельцем нескольких оффшорных коммерческих организаций, и с соучастниками Абызов обманул акционеров Сибирской энергетической компании и Региональных электрических сетей, считают в СК.

Они похитили средства этих компаний и вывели деньги за рубеж, отмечают следователи. Экс-министру предъявили обвинение по статьям "Создание преступного сообщества с использованием служебного положения" и "Мошенничество в особо крупном размере".