Медведев прокомментировал задержания Абызова, Ишаева и Калви

Дмитрий Медведев прокомментировал уголовные дела в отношении бывших высокопоставленных чиновников и основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.
По словам премьер-министра, претензии следователей к Михаилу Абызову касаются бизнеса, а не исполнения обязанностей в структуре правительства.
"Если говорить о системе "Открытого правительства", то у меня к ней, к работе этой, никаких претензий нет. А коммерческая деятельность Абызова мне неизвестна, хотя я слышал, что был и остался конфликт между ним и кредиторами", – заявил Медведев во время общения в прямом эфире с пользователями соцсети "ВКонтакте".
О бывшем губернаторе Хабаровского края Викторе Ишаеве премьер сообщил, что тот давно ушел с государственной службы. "Трудно комментировать. Сам по себе факт неприятный", – отметил глава кабмина.
Также Медведев высказался о деле Майкла Калви: "Очевидно, что внутри этого конфликта – конфликт акционеров".
Премьер заключил, что расследованием должны заниматься правоохранительные органы, а другие ветви власти в эти вопросы "не должны соваться".
Михаил Абызов был задержан 26 марта. Его обвинили в создании преступного сообщества и мошенничестве. Следователи считают, что экс-министр вместе с соучастниками похитил четыре миллиарда рублей у энергетических компаний Новосибирской области.
Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в столице 28 марта. По версии СК, с 2014 по 2017 годы Ишаев, когда был вице-президентом "Роснефти", заключил договоры аренды недвижимости по завышенной стоимости с принадлежащей ему фирмой.
Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви был задержан в Москве по подозрению в мошенничестве 15 февраля. Он и его соучастники обвиняются в хищении 2,5 миллиарда рублей.
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