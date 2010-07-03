Медведев прокомментировал задержания Абызова, Ишаева и Калви

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"

Дмитрий Медведев прокомментировал уголовные дела в отношении бывших высокопоставленных чиновников и основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.

По словам премьер-министра, претензии следователей к Михаилу Абызову касаются бизнеса, а не исполнения обязанностей в структуре правительства.

"Если говорить о системе "Открытого правительства", то у меня к ней, к работе этой, никаких претензий нет. А коммерческая деятельность Абызова мне неизвестна, хотя я слышал, что был и остался конфликт между ним и кредиторами", – заявил Медведев во время общения в прямом эфире с пользователями соцсети "ВКонтакте".

О бывшем губернаторе Хабаровского края Викторе Ишаеве премьер сообщил, что тот давно ушел с государственной службы. "Трудно комментировать. Сам по себе факт неприятный", – отметил глава кабмина.

Также Медведев высказался о деле Майкла Калви: "Очевидно, что внутри этого конфликта – конфликт акционеров".

Премьер заключил, что расследованием должны заниматься правоохранительные органы, а другие ветви власти в эти вопросы "не должны соваться".

Михаил Абызов был задержан 26 марта. Его обвинили в создании преступного сообщества и мошенничестве. Следователи считают, что экс-министр вместе с соучастниками похитил четыре миллиарда рублей у энергетических компаний Новосибирской области.

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в столице 28 марта. По версии СК, с 2014 по 2017 годы Ишаев, когда был вице-президентом "Роснефти", заключил договоры аренды недвижимости по завышенной стоимости с принадлежащей ему фирмой.

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви был задержан в Москве по подозрению в мошенничестве 15 февраля. Он и его соучастники обвиняются в хищении 2,5 миллиарда рублей.