ФСБ прослушивала Михаила Абызова два года

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Сотрудники ФСБ прослушивали телефон бывшего министра по вопросам "Открытого правительства" Михаила Абызова в течение двух последних лет, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.

В материалах уголовного дела имеются расшифровки переговоров бывшего высокопоставленного чиновника с другим обвиняемым, бывшим гендиректором группы Ru-Com Николаем Степановым. Записи датируются 2017–2019 годами.

Абызова задержали 26 марта. Следователи считают, что экс-министр и его предполагаемые сообщники обманули акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети". Фигурантов дела подозревают в хищении четырех миллиардов рублей.

В среду, 27 марта, Абызова арестовали на два месяца. Сейчас он находится в одиночной камере СИЗО "Лефортово". 10 дней он пробудет в карантине. За это время он пройдет медосмотр, с ним побеседуют психологи. После карантина бывшего министра переведут в обычную камеру, где у него будет несколько соседей. В пятницу, 29 марта, защита бывшего министра обжаловала его арест.

Сообщниками бывшего министра названы пять человек – Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев.