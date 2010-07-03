ФСБ прослушивала Михаила Абызова два года

Сотрудники ФСБ прослушивали телефон бывшего министра по вопросам "Открытого правительства" Михаила Абызова в течение двух последних лет, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.
В материалах уголовного дела имеются расшифровки переговоров бывшего высокопоставленного чиновника с другим обвиняемым, бывшим гендиректором группы Ru-Com Николаем Степановым. Записи датируются 2017–2019 годами.
Абызова задержали 26 марта. Следователи считают, что экс-министр и его предполагаемые сообщники обманули акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети". Фигурантов дела подозревают в хищении четырех миллиардов рублей.
В среду, 27 марта, Абызова арестовали на два месяца. Сейчас он находится в одиночной камере СИЗО "Лефортово". 10 дней он пробудет в карантине. За это время он пройдет медосмотр, с ним побеседуют психологи. После карантина бывшего министра переведут в обычную камеру, где у него будет несколько соседей. В пятницу, 29 марта, защита бывшего министра обжаловала его арест.
Сообщниками бывшего министра названы пять человек – Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев.
Абызов содержится в одиночной камере СИЗО "Лефортово"
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