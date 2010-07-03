Защита обжаловала арест Абызова

Защита бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняют в хищении четырех миллиардов рублей и создании преступного сообщества, обжаловала его арест, передает РИА Новости.
Со слов адвоката Алексея Кирсанова, жалобу подали по процессуальным основаниям. Защита попросила отпустить Абызова под домашний арест или залог в миллиард рублей.
Экс-министра задержали 26 марта. На следующий день Абызова арестовали на два месяца. По данным СК, в течение трех лет он вместе с сообщниками похитил и вывел за рубеж четыре миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей". Абызов себя виновным не считает.
В суде адвокаты бывшего чиновника заявили, что за него готовы поручиться глава "Роснано" Анатолий Чубайс, экс-глава Администрации Президента Александр Волошин, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, а также зампред ВЭБ Наталья Тимакова.
Абызов содержится в одиночной камере СИЗО "Лефортово"
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