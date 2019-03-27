Суд арестовал фигурантов по делу Абызова

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Экс-гендиректор группы Ru-com Николай Степанов, которого обвиняют по делу бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, арестован до 25 мая по решению Басманного районного суда столицы.

По версии следователей, Степанов, находясь на свободе, может скрыться от суда, угрожать свидетелям. Прокурор ходатайство поддержала. Сторона защиты, в свою очередь, указывала на несостоятельность обвинения.

"В материалах дела нет документов, подтверждающих то, что Степанов имеет вид на жительство в Великобритании. Все документы, представленные следствием суду, имеют технический характер, свидетельствуют о совершении неких хозяйственных операций", – цитирует Агентство "Москва" адвоката.

Защита также предлагала внести за Степанова залог в размере 10 миллионов рублей. Сам фигурант дела свою вину отрицает.

"В организованном преступном сообществе не состоял, никаких указаний не получал и не давал", – заявил он.

Также суд арестовал Галину Фрайденберг – ей предстоит провести два месяца в следственном изоляторе.

"С использованием своего служебного положения она совершила преступление, которое не относится к предпринимательской деятельности, а значит, препятствий для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу не имеется", – заявил следователь.

Защита предлагала залог в 3 миллиона рублей. Адвокаты представили справки о состоянии здоровья обвиняемой, которые свидетельствуют о необходимости медикаментозного лечения, а также о состоянии здоровья ее матери.

До 25 мая также арестованы заместитель генерального директора Ru-com Максим Русаков, председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов. Еще один фигурант дела – Сергей Ильичев – находится за границей. Всем вышеперечисленным предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, создании организованного преступного сообщества либо участии в нем.

Во вторник, 26 марта, бывшего министра "Открытого правительства" РФ задержали по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно данным следствия, свои преступления Абызов совершал с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Обвинение строится вокруг одной сделки. Абызов с партнерами якобы продали ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырех фирм – АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС. Экс-министр дал показания по делу, вины не признал.