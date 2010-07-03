Экс-губернатора Ишаева отправили под домашний арест

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Басманный суд столицы отправил под домашний арест на два месяца бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, которого подозревают в хищении денежных средств компании "Роснефть".

"Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Ишаева удовлетворить", – сказала судья Наталья Дударь, передает ТАСС.

Бывшему высокопоставленному чиновнику предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Следствие просило отправить Ишаева под домашний арест до 27 мая. Прокурор поддержал ходатайство следственных органов. Адвокат обвиняемого, в свою очередь, просил отпустить его под залог в 15 миллионов рублей.

В ходу судебного заседания Виктор Ишаев не признал свою вину. Он оставил решение вопроса о мере пресечения в его отношении на усмотрение суда.

Ишаеву запрещено пользоваться телефоном и интернетом. Адвокат отметил, что у Ишаева больное сердце, поэтому попросил суд разрешить экс-губернатору гулять, будучи под домашним арестом, до трех часов в день. Однако это прошение судом было отклонено. Арест экс-чиновник будет отбывать в квартире на западе Москвы по адресу: улица Крылатские Холмы, 47.

Ишаев обвиняется в хищении 5 миллионов рублей. По версии следствия, с 2014 по 2017 годы Ишаев, работая в "Роснефти", заключил несколько договоров аренды недвижимости по завышенной стоимости с принадлежащей ему фирмой.

По версии следствия, в 2014-2017 годах, когда Ишаев был вице-президентом нефтяной компании, принадлежащая ему фирма сдавала представительству "Роснефти" помещение площадью более 280 квадратных метров по завышенной цене.

В настоящий момент правоохранители также обыскивают офисы членов семьи Ишаева, здание правительства Хабаровского края, чиновников, которые, предположительно, могут быть связаны с хищениями в лесной отрасли.

Ранее стало известно, что об уголовном деле против Ишаева проинформировали Владимира Путина. А нынешний глава Хабаровского края Сергей Фургал заявил журналистам, что у него "не укладывается в голове" новость о задержании.

Ишаев начал работать в администрации Хабаровского края с 1991 года. В 1996 году он одержал победу на первых выборах губернатора края и занимал этот пост 13 лет, после чего подал в отставку. После этого был назначен полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе. С 2013 по 2017 годы работал в "Роснефти", курировал вопросы развития компании на Дальнем Востоке.

В 1999 году Ишаев также стал доктором экономических наук, в 2001 – профессором, а в 2008 – академиком РАН.

