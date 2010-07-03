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17:45

Путину доложили о деле в отношении Ишаева

власть происшествия

17:45

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин в курсе уголовного дела в отношении экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.

"Президент проинформирован об этом", – цитирует ТАСС представителя Кремля. Реакция главы государства не известна.

Бывшего высокопоставленного чиновника задержали в столице утром в четверг, 28 марта. Уголовное дело в отношении него связано с хищением средств "Роснефти".

Следователи установили, что с 2014 по 2017 годы Ишаев, когда еще работал в нефтяной компании, заключил несколько договоров аренды недвижимости по завышенной стоимости с принадлежащей ему фирмой.

К настоящему моменту обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере доставили в Басманный суд столицы. Следствие попросило отправить его под домашний арест.

Виктор Ишаев стал первым главой администрации Хабаровска в октябре 1991 года. В 1996 он одержал победу на выборах губернатора. В 2009 году подал в отставку по собственному желанию. После этого стал министром по развитию Дальнего Востока и полпредом президента в ДФО.

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве

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власть происшествия

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