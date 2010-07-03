Экс-губернатора Хабаровского края Ишаева доставили в суд

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Экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, доставили в Басманный суд, где будет решаться вопрос об избрании ему домашнего ареста, сообщает ТАСС.

Ранее ему предъявили обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Следствие просит отправить Ишаева под домашний арест до 27 мая.



Бывшего полпреда президента на Дальнем Востоке задержали 28 марта в Москве. По версии следствия, с 2014 по 2017 год Ишаев (на тот момент – вице-президент "Роснефти") заключил с принадлежащей ему коммерческой организацией договор аренды помещения по явно завышенной стоимости.

Помещение площадью свыше 280 квадратных метров было необходимо для нужд хабаровского представительства "Роснефти".

Ишаев руководил Хабаровским краем с 1991 по 2009 годы. Затем он стал полпредом главы государства в Дальневосточном федеральном округе, а позже – министром по развитию Дальнего Востока.

Оба поста Ишаев оставил в 2013 году. Тогда же он перешел на работу в "Роснефть".