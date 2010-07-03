СК просит отправить Ишаева под домашний арест

Экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева собираются отправить под домашний арест. Ходатайство от следователей поступило в Басманный суд, передает РИА Новости.
"Поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком по 27 мая 2019 года в отношении Ишаева Виктора Ивановича", – сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева, уточнив, что начнется после явки всех участников процесса.
Бывшему полпреду президента на Дальнем Востоке грозит до 10 лет тюрьмы по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Тот факт, что следствие не настаивает на заключении подозреваемого под стражу – редкость для таких дел.
28 марта Ишаева задержали в Москве. Сейчас с ним проводятся следственные действия.
По данным СК, 2014–2017 годах Ишаев, будучи вице-президентом "Роснефти", заключил с принадлежащей ему коммерческой организацией договор аренды помещения по явно завышенной стоимости. Помещение площадью свыше 280 квадратных метров предназначалось для нужд хабаровского представительства "Роснефти".
Хабаровский край Ишаев возглавлял с 1991 по 2009 годы. Затем его назначили полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе, а позже – министром по развитию Дальнего Востока.
В 2013 году Ишаев ушел с этих постов и до 2018 года работал советником главы "Роснефти" по координации проектов на Дальнем Востоке.
Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве
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