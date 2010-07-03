В "Роснефти" заявили, что Ишаев уже год не работает в компании

Расследование в отношении Виктора Ишаева было инициировано службой безопасности компании "Роснефть".
"Вся эта история была инициирована службой безопасности "Роснефти". Материалы проверки были переданы в правоохранительные органы, дальше это уже вопрос их компетенции", – цитирует ТАСС пресс-секретаря нефтегазовой компании Михаила Леонтьева.
Также отмечается, что Ишаев не работает в компании уже больше года.
Ишаев был задержан в столице в четверг, 28 марта. По данным СУ СК, в отношении экс-губернатора Хабаровского края возбуждено уголовное дело о хищении мошенническим путем денежных средств "Роснефти". В 2014-2017 годах он, занимая должность вице-президента "Роснефти", заключил с принадлежащей ему коммерческой организацией договор аренды помещения по завышенной стоимости. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Виктор Ишаев стал первым главой администрации Хабаровска в октябре 1991 года. В 1996 он одержал победу на выборах губернатора региона и занимал этот пост до 2009 года. В отставку подал по собственному желанию. Позднее Ишаев занимал должности министра по развитию Дальнего Востока и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.
Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве
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