Экс-губернатор Хабаровского края Ишаев не признал вину

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, обвиняемый в особо крупном мошенничестве, не признал свою вину, сообщает ТАСС со ссылкой на следователя.

В настоящее время Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о домашнем аресте Ишаева на срок до 27 мая.

Прокурор поддержал ходатайство следственных органов. Адвокат обвиняемого, в свою очередь, просит отпустить его под залог в 15 миллионов рублей.

Ишаев обвиняется в хищении 5 миллионов рублей. По версии следствия, с 2014 по 2017 годы Ишаев, работая в "Роснефти", заключил несколько договоров аренды недвижимости по завышенной стоимости с принадлежащей ему фирмой.

Виктор Ишаев стал первым главой администрации Хабаровска в октябре 1991 года. В 1996 он одержал победу на выборах губернатора. В 2009 году подал в отставку по собственному желанию.

После этого стал министром по развитию Дальнего Востока и полпредом президента в ДФО. С 2013 по 2018 годы работал советником главы "Роснефти" по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента.