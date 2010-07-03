Экс-губернатор Хабаровского края Ишаев не признал вину

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, обвиняемый в особо крупном мошенничестве, не признал свою вину, сообщает ТАСС со ссылкой на следователя.
В настоящее время Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о домашнем аресте Ишаева на срок до 27 мая.
Прокурор поддержал ходатайство следственных органов. Адвокат обвиняемого, в свою очередь, просит отпустить его под залог в 15 миллионов рублей.
Ишаев обвиняется в хищении 5 миллионов рублей. По версии следствия, с 2014 по 2017 годы Ишаев, работая в "Роснефти", заключил несколько договоров аренды недвижимости по завышенной стоимости с принадлежащей ему фирмой.
Виктор Ишаев стал первым главой администрации Хабаровска в октябре 1991 года. В 1996 он одержал победу на выборах губернатора. В 2009 году подал в отставку по собственному желанию.
После этого стал министром по развитию Дальнего Востока и полпредом президента в ДФО. С 2013 по 2018 годы работал советником главы "Роснефти" по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента.
Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве
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