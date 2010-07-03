Мосгорсуд оставил Майкла Калви в СИЗО

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Мосгорсуд признал законным заключение под стражу Майкла Калви, обвиняемого в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".

Сторона защиты настаивает, что вменяемое Калви преступление относится к предпринимательской деятельности, и поэтому обвиняемый не может содержаться под стражей. Адвокаты также подчеркивают, что Калви не причастен к хищению, а у следователей нет объективных данных о совершенном преступлении.

Сам Калви попросил суд назначить ему домашний арест. Основная причина – консультации детей по поступлению в университет.

Представители миноритария банка "Восточный" Шерзода Юсупова, в свою очередь, отметила, что преступление было совершено не в предпринимательской сфере, так как "предпринимательство – это честное получение прибыли и не может быть связано с совершением преступлений", передает ТАСС. Следователи также попросили оставить Калви в СИЗО – это позволит собрать необходимые улики и избежать оказания давления на свидетелей.

16 февраля Басманный суд арестовал Калви на два месяца. Аналогичную меру пресечения выбрали и для его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля.

По версии следствия, банк "Восточный" лишился денег из-за соглашения, по которому вместо возврата долга организации передали 59,9 процента переоцененных акций International Financial Technology Group.

Под стражей также находятся директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер Ваган Абгарян, председатель совета директоров "Норвик банка", экс-глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.

