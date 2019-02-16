Суд в Москве арестовал на два месяца инвестора Майкла Калви

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца основателя инвесткомпании Baring Vostok американца Майкла Калви, которого подозревают в хищении 2,5 миллиарда рублей.
"Ходатайство следователя подлежит удовлетворению ", – цитирует Агентство "Москва" судью Артура Карпова. Срок ареста установлен до 13 апреля. Защита подозреваемого уже заявила, что готова обжаловать арест.
Адвокаты настаивали на возможности домашнего ареста подозреваемого. Следователи, в свою очередь, посчитали, что Калви на свободе может скрыться из России, оказать давление на свидетелей, уничтожить не изъятые пока при обысках документы и иным образом помешать расследованию.
"Московский патруль": основателя Baring Vostok заподозрили в крупных хищениях
15 февраля вместе с Калви были задержаны еще пять человек, включая двоих партнеров компании и директора по инвестициям. Всех, кроме основателя Baring Vostok, арестовали по решению Басманного суда столицы.
В суде Калви отметил, что не признает своей вины. По его словам, все произошло из-за корпоративного конфликта с совладельцем банка "Восточный" Артемом Аветисяном.
По данным СК, у банка "Восточный" были похищены 2,5 миллиарда рублей. Схему провернули через обмен выданного им "Первому коллекторскому бюро" кредита на пакет акций некой International Financial Technology Group, которые в действительности стоят 600 тысяч рублей. Калви же оценил весь пакет в три миллиарда рублей.
Согласно информации на сайте Центробанка, Калви через фонды Baring Vostok контролирует 52,48 процента голосующих акций банка "Восточный", Аветисян — 32,55 процента.
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