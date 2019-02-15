Раскрыта схема хищений 2,5 млрд рублей у банка "Восточный"

Схему хищений 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный" на заседании в Басманном суде столицы раскрыл следователь главка СК, передает РИА Новости.
В совершении преступления подозревают основателя инвесткомпании Baring Vostok Майкла Калви и еще пятерых сотрудников организации. 15 февраля всех их задержали по делу о крупном мошенничестве.
По словам следователя, Калви знал о наличии у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" долга на 2,5 миллиарда рублей. Он решил украсть деньги, передав в собственность банка вместо указанной суммы денег 59,9% акций International financial technology group.
Как пояснили в Baring Vostok, Калви и трое других представителей инвесткомпании были задержаны в рамках коммерческого спора по банку "Восточный".
Пакет акций, о котором идет речь, был оценен в три миллиарда рублей, при реальной стоимости в 600 тысяч рублей. Калви и гражданин Франции Филипп Дельпаль убедили акционеров заключить соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга по вышеуказанному кредиту передавались акции компании.
Ранее сообщалось, что следствие просит арестовать гражданина США Майкла Калви, которому грозит до 10 лет тюрьмы.
Среди фигурантов дела, помимо Калви и Дельпаля, есть директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев, партнер Вaring Vostok Ваган Абгарян и гендиректор НАО "Первое коллекторское бюро" Максим Владимиров.
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