Арестован гендиректор "Первого коллекторского бюро"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Басманный суд Москвы санкционировал арест гендиректора "Первого коллекторского бюро" Максима Владимирова по делу основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok американца Майкла Калви о хищении 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении подозреваемого Владимирова меру пресечения в виде заключения под стражу", – объявила судья Юлия Сафина.

Следователь обосновал свое ходатайство тем, что подозреваемый может скрыться или каким-то образом повлиять на свидетелей. Дело было возбуждено 13 февраля об особо крупном мошенничестве с ущербом свыше 2,5 миллиарда рублей. Следственный комитет возбудил его по материалам, поступившим из ФСБ.

Речь идет о кредите, который выдал в 2015 году банк "Восточный" Первому коллекторскому агентству и подписанном отступном гендиректором Бюро в 2017 году.

"Я не собираюсь скрываться, у меня есть обязательство перед семьей, я социально ответственный гражданин. Если я не ошибаюсь, все нужные документы были приобщены к материалам дела. В компании ПКБ работает 2000 человек, повлиять на них я физически не смогу", – сказал Владимиров в суде, отметив, что у него на иждивении дочь, которой он оплачивает учебу в Лондоне и платит алименты.

Baring Vostok с 1994 года занимается инвестициями в России и страны СНГ. Капитал входящих в организацию фондов превышает 3,7 миллиарда долларов. В российскую экономику компания вложила 2,8 миллиарда долларов. Фонды Baring Vostok являются акционером Ozon, "Эталон", "Вкусвилл", "ЭР-Телеком".

Ранее сообщалось, что основателя Baring Vostok Майкла Калви и сотрудников инвесткомпании заподозрили в хищении 2,5 миллиарда рублей.