Защита основателя Baring Vostok обжаловала его арест

Защита основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви подала в Басманный суд жалобу на его арест. Об этом ТАСС рассказал адвокат американца Дмитрий Клеточкин.
Он указал, что жалобу рассмотрят в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Защита просит изменить меру пресечения на домашний арест или залог.
15 февраля Калви и еще пять человек были задержаны по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей. Против них возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Басманный суд Москвы санкционировал арест подозреваемых.
Гражданин США не признал своей вины. Он утверждает, что причиной уголовного преследования стал корпоративный конфликт между фигурантами дела и членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о задержании Калви и следят за ситуацией. Он подчеркнул, что российским властям американец знаком как "очень последовательный и крупный инвестор" в экономику страны.
"Московский патруль": основателя Baring Vostok заподозрили в крупных хищениях
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