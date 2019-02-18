Защита основателя Baring Vostok обжаловала его арест

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Защита основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви подала в Басманный суд жалобу на его арест. Об этом ТАСС рассказал адвокат американца Дмитрий Клеточкин.

Он указал, что жалобу рассмотрят в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Защита просит изменить меру пресечения на домашний арест или залог.

15 февраля Калви и еще пять человек были задержаны по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей. Против них возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Басманный суд Москвы санкционировал арест подозреваемых.

Гражданин США не признал своей вины. Он утверждает, что причиной уголовного преследования стал корпоративный конфликт между фигурантами дела и членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о задержании Калви и следят за ситуацией. Он подчеркнул, что российским властям американец знаком как "очень последовательный и крупный инвестор" в экономику страны.

